В ДТП в Дагестане пострадали 11 человек

https://static.news.ru/photo/b9e54168-d66c-11ea-8584-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава муниципального округа в Дагестане Бежтинский участок Гусейн Хайбулаев сообщил о ДТП на территории республики. В результате происшествия травмы получили 11 человек.

Всего пострадавших 11 человек, двое из них лечатся амбулаторно, девять — стационарно. Трое из 11 находятся в тяжелом состоянии — это две женщины и ребенок 9 лет, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Московской области разбился мотодельтаплан. В результате один человек погиб. Авария произошла в районе 97-го километра трассы М-1.