В ДТП в Дагестане пострадали 11 человек

Глава муниципального округа в Дагестане Бежтинский участок Гусейн Хайбулаев сообщил о ДТП на территории республики. В результате происшествия травмы получили 11 человек.
Всего пострадавших 11 человек, двое из них лечатся амбулаторно, девять — стационарно. Трое из 11 находятся в тяжелом состоянии — это две женщины и ребенок 9 лет, —
цитируетсообщение ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Московской области разбился мотодельтаплан. В результате один человек погиб. Авария произошла в районе 97-го километра трассы М-1.
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