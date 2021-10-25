Hyundai протаранил итальянский ресторан напротив Московского зоопарка

В результате автоаварии на Баррикадной улице у Московского зоопарка пострадал водитель. ДТП произошло утром 25 октября, автомобиль Hyundai врезался в здание ресторана, передаёт Telegram-канал «Подъём».

По данным Telegram-канала, водитель иномарки не справился с управлением и машина протаранила крыльцо итальянского ресторана, расположенного недалеко от зоопарка. Сообщается, что мужчина доставлен в больницу, на месте работают экстренные службы.

По данным ГИБДД, водителю автомобиля стало плохо за рулём и он не справился с управлением. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом носа.

Ранее стало известно, что по факту ДТП с автобусом в Калмыкии, где погибли люди, возбуждено уголовное дело. Автобус столкнулся с грузовиком КамАЗ, выполняя рейс из Махачкалы в Санкт-Петербург. В салоне находились 28 человек, погибли шестеро, включая несовершеннолетнего, ещё восемь пострадали.