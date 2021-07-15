В ДТП под Саратовом пострадали 11 человек

В Саратовской области столкнулись сразу пять автомобилей. В результате ДТП пострадали 11 человек. Об этом сообщается на сайте регионального следуправления СКР.

Авария произошла днём 15 июля на федеральной автотрассе Саратов — Волгоград неподалёку от поворота на село Широкий Буерак. 10 пострадавшим, в том числе шестерым детям, потребовалась госпитализация.

Сотрудники СКР осмотрели место происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

Согласно данным областного главка МЧС, участниками аварии стали три легковых и два грузовых автомобиля. В ведомстве добавили, что пострадали при этом 12 человек.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и двух грузовиков. В результате пострадали девять человек, трое из которых — дети.

В Ростовской области на трассе М4 «Дон» столкнулись сразу восемь машин. Наибольшие повреждения получили три из них. Пострадавших в результате массовой аварии не было.