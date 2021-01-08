В Туве три человека погибли в пожаре

https://static.news.ru/photo/e0168b48-5273-11eb-970f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

В Туране Республики Тыва в ночь на 8 января сгорел дом с пристроенной баней, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

В ведомстве заявили, что предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. Прибывшие спасатели обнаружили, что загорелся не только дом, но и пристроенная к нему баня.

Огнеборцы ликвидировали пожар в течение 15 минут. На месте пожара обнаружены три человека без признаков жизни, — говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что изнутри уничтожено помещение кухни в доме на площади 15 кв. м, повреждена комната на площади 15 кв. м, а также баня на площади 28 кв. м. Площадь пожара составила 58 кв. м.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека погибли при пожаре в посёлке Агинское Красноярского края в ночь на 31 декабря. Огонь полыхал в одноэтажном одноквартирном брусовом жилом доме Саянского района.

О пожаре спасателям стало известно в 05:05 по местному времени (01:05 мск). На месте работали 22 человека и семь единиц техники. Ликвидировать огонь им удалось к 07:27.