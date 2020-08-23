В ДТП на Калужском шоссе пострадали 10 человек

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Прошедшие на прошлой неделе в московских офисах РЖД обыски были связаны с расследованием в отношении одного из подрядчиков компании. Сыщики приходили в кабинеты замгендиректора — директора по внутреннему контролю и аудиту Анатолию Чабунину и к заместителю главы РЖД Павлу Иванову, начальнику Центральной дирекции управления движением.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свой источник, эти следственные действия были связаны с расследованием в отношении подрядчика компании, который предоставил подложные документы об отсутствии задолженности перед бюджетом, а контрольные...