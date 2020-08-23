В ДТП на Калужском шоссе пострадали 10 человек

На Калужском шоссе в Москве произошло ДТП. Самосвал столкнулся с автобусом. В результате происшествия пострадали 10 человек.
На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются детали.
На 20-м км Калужского шоссе произошло столкновение автобуса и самосвала. По предварительной информации, пострадали 10 человек, —
цитируетсообщение ТАСС.
Ранее NEWS.ru информировал о том, что ДТП произошло в Московской области. На Лыткаринском шоссе перевернулся микроавтобус.
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