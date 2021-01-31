В Домодедово задержан вор в законе из Молдавии

https://static.news.ru/photo/c51e905c-6415-11eb-b101-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молдавский криминальный авторитет Григорий Карамалак по кличке Болгар задержан сразу после прилёта в московском аэропорту Домодедово.

Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что 55-летний вор в законе находится в международном розыске по решению прокуратуры Молдавии. Мастера спорта по вольной борьбе и крупного бизнесмена обвиняют в шантаже и покушении на убийство. Преступления совершены в 2016–2017 годах.

Болгар перебрался в Россию в 1998 году, получил статус беженца, а в 2008 году — российское гражданство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Новосибирской области, прежде судимый, задержан местными полицейскими. В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту занятия высшего положения в преступной иерархии. При обыске в квартире вора в законе, имя которого не называется, силовики изъяли мобильные телефоны и банковские карты.