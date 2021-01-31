В Домодедово задержан вор в законе из Молдавии

Молдавский криминальный авторитет Григорий Карамалак по кличке Болгар задержан сразу после прилёта в московском аэропорту Домодедово.
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Болгар перебрался в Россию в 1998 году, получил статус беженца, а в 2008 году — российское гражданство.
Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Новосибирской области, прежде судимый, задержан местными полицейскими. В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту занятия высшего положения в преступной иерархии. При обыске в квартире вора в законе, имя которого не называется, силовики изъяли мобильные телефоны и банковские карты.