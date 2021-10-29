В Домодедово полицейские задержали угрожавшего взорвать аэропорт мужчину

Полицейские задержали в аэропорту Домодедово мужчину, кричавшего, что у него есть бомба. В настоящее время на место происшествия вызвали сапёров, сообщает Telegram-канал «112».

Как отмечается, угрозы пассажирам нет. Место происшествия оцеплено . О бомбе мужчина заявил возле стойки информации, после чего был немедленно уложен полицейскими лицом в пол.

По данным «Известий», мужчину обложили бронежилетами — на случай, если у него на самом деле на теле находится взрывное устройство.

Ранее заместитель директора московского парка «Фили» Антон Лапырин устроил дебош в самолёте. Его собирались депортировать из Хургады из-за утерянного паспорта, но мужчина начал скандалить. В результате его сняли с рейса. Мужчина прилетел на отдых в Египет вместе с женой и дочкой, но не прошёл паспортный контроль из-за отсутствия документа. По правилам его должны были отправить обратно. Однако уже в самолёте он начал скандалить, нецензурно выражаться и угрожать бортпроводникам. По поводу паспорта он заявил, что его украли.