Территории и здания московских аэропортов Шереметьево и Домодедово проверяются кинологами.
Причиной послужили анонимные сообщения об угрозе взрыва, информирует источник NEWS.ru.
За последнее время это не первый подобный случай. 24 декабря и 20 декабря Домодедово и Шереметьево также подвергались проверкам из-за аналогичных сообщений. Тогда информация о возможной угрозе взрыва не подтвердилась.
Ранее NEWS.ru писал о том, что неадекватный пассажир рейса Москва — Краснодар угрожал взорвать гранату в салоне самолёта. Пассажирский лайнер Boeing-737 вылетал из столичного аэропорта Домодедово.
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