https://static.news.ru/photo/69ce026e-27d5-11ea-baca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Территории и здания московских аэропортов Шереметьево и Домодедово проверяются кинологами.

Причиной послужили анонимные сообщения об угрозе взрыва, информирует источник NEWS.ru.

За последнее время это не первый подобный случай. 24 декабря и 20 декабря Домодедово и Шереметьево также подвергались проверкам из-за аналогичных сообщений. Тогда информация о возможной угрозе взрыва не подтвердилась.

Ранее NEWS.ru писал о том, что неадекватный пассажир рейса Москва — Краснодар угрожал взорвать гранату в салоне самолёта. Пассажирский лайнер Boeing-737 вылетал из столичного аэропорта Домодедово.