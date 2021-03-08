В доме у волгоградского пенсионера обнаружены десятки тысяч доз героина

В Волгограде задержали 67-летнего пенсионера, который хранил в своём доме крупную партию героина.

Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области, оперативники совместно с кинологами обнаружили свёртки с 650 граммами героина в частном домовладении Кировского района. Изъятого наркотического вещества хватило бы для изготовления нескольких десятков тысяч доз.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ, совершённые в особо крупном размере». Следствию предстоит выяснить происхождение наркотика и цель, с которой пенсионер его хранил.

Ранее командир взвода дорожно-патрульной службы (ДПС) Екатеринбурга был задержан после обнаружения в его служебном автомобиле свёртка с синтетическими наркотиками. Как сообщал NEWS.ru, 40-летнего капитана полиции задержали 1 марта на улице Щорса. В свёртке находилось 0,223 грамма мефедрона, это установили эксперты. Силовик отстранён от службы. Состав взвода проверяется правоохранительными органами на наркозависимость.