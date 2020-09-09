В доме, где жила Легкоступова, нашли два женских трупа

Тела двух женщин нашли в доме на Саратовской улице в Москве, где проживала певица Валентина Легкоступова. Полицейских вызвали соседи, которые почувствовали характерный неприятный запах.
По данным телеканала РЕН ТВ, на место
Как
В этом же доме проживала певица Валентина Легкоступова. 14 августа 2020 года она умерла в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой.
СМИ сообщали, что Легкоступова перед инцидентом вместе с супругом, яхтсменом Юрием Фирсовым, несколько дней не выходила на связь. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако родственники певицы считают, что к этому может быть причастен её муж.
Легкоступову похоронили в сделанном в Италии белом гробу стоимостью около миллиона рублей, писал NEWS.ru.
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