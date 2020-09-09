В доме, где жила Легкоступова, нашли два женских трупа

https://static.news.ru/photo/ca39a2a0-f261-11ea-b484-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тела двух женщин нашли в доме на Саратовской улице в Москве, где проживала певица Валентина Легкоступова. Полицейских вызвали соседи, которые почувствовали характерный неприятный запах.

По данным телеканала РЕН ТВ, на место прибыли экстренные службы. Проникшие внутрь квартиры сотрудники обнаружили трупы двух женщин, 58-летней медсестры и её 93-летней парализованной матери. Предположительно, более молодая женщина скончалась двенадцать дней назад от сердечного приступа. Её пожилая мать, прикованная к постели, умерла спустя два дня после смерти дочери, промучившись без еды, воды и туалета.

Как отмечает «Московский комсомолец», дверь в квартиру была заперта изнутри, окна и форточки также были закрыты. Как рассказали соседи 58-летней женщины, она всегда была замкнутой и ни с кем не общалась близко.

В этом же доме проживала певица Валентина Легкоступова. 14 августа 2020 года она умерла в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой.

СМИ сообщали, что Легкоступова перед инцидентом вместе с супругом, яхтсменом Юрием Фирсовым, несколько дней не выходила на связь. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако родственники певицы считают, что к этому может быть причастен её муж.

Легкоступову похоронили в сделанном в Италии белом гробу стоимостью около миллиона рублей, писал NEWS.ru.