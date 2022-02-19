В ДНР от обстрела пострадал жилой дом

В Народной милиции ДНР сообщили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков пострадал жилой дом. При этом не уточняется, есть ли пострадавшие среди гражданских лиц. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В результате обстрела боевиками 54-й механизированной бригады из 82-мм миномётов и различных типов гранатометов посёлка шахты «Трудовская» повреждён жилой дом, — говорится в сообщении.

В Народной милиции добавили, что данных о других повреждениях гражданской инфраструктуры пока нет — они уточняются. Там также призвали руководство представительств ОБСЕ и НАТО зафиксировать данный факт и дать оценку действиям «киевских боевиков».

Постоянное замалчивание подобных фактов и отсутствие реакции со стороны международных организаций развязывает руки украинским террористам и побуждает их на новые преступления против мирных жителей Донбасса, — добавили в ведомстве.

Сегодня утром в столицу Черноземья прибыл поезд, доставивший из обстреливаемых непризнанных республик 910 человек, включая 358 детей. Представитель мэрии Воронежа Артём Верховцев рассказал, что пункты временного пребывания для беженцев будут обустроены в детских лагерях «Голубой экран» и «Кировец».