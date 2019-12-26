Во время проведения детского утренника в детском саду Североморска умер мужчина.
Он пришёл провести праздник в костюме Деда Мороза. Когда мужчина начал раздавать подарки, ему неожиданно стало плохо. По естественным причинам он скончался на 51-м году жизни,
В Следственном комитете подтвердили факт смерти.
В конце прошлого года NEWS.ru сообщал о смерти в другом российском детском саду. Так, на утреннике в городе Кемерово умер Дед Мороз, который оказался заслуженным артистом России Валерием Титенко.
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