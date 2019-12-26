https://static.news.ru/photo/a74bae98-27f8-11ea-9794-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время проведения детского утренника в детском саду Североморска умер мужчина.

Он пришёл провести праздник в костюме Деда Мороза. Когда мужчина начал раздавать подарки, ему неожиданно стало плохо. По естественным причинам он скончался на 51-м году жизни, сообщает B-port.ru.

В Следственном комитете подтвердили факт смерти.

В конце прошлого года NEWS.ru сообщал о смерти в другом российском детском саду. Так, на утреннике в городе Кемерово умер Дед Мороз, который оказался заслуженным артистом России Валерием Титенко.