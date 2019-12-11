Правоохранительные органы Дании задержали 20 человек. Их подозревают в подготовке терактов в различных регионах страны. На данный момент подозреваемых готовят к допросу.
Эти 20 человек приобрели компоненты для изготовления взрывных устройств и пытались завладеть огнестрельным оружием, — цитирует ТАСС главного инспектора полиции Копенгагена Ёргена Бергена Скова.
Также отмечается, что в действиях подозреваемых датские спецслужбы усматривают «исламистский мотив».
Ранее NEWS.ru сообщал, что гражданина Украины задержали в Польше. Мужчину подозревают в подготовке теракта на территории страны. По версии следователей, он планировал совершить нападение на торговый центр в городе Пулавы.
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