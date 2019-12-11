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Главное управление Росгвардии по Москве сообщило о задержании подозреваемого в нападении с ножом на человека на востоке столицы.

Инцидент произошёл на востоке столицы в одном из сетевых магазинов на ул. 15-я Парковая. По словам очевидцев, между двумя мужчинами произошёл конфликт. В ходе него один из участников драки нанёс...