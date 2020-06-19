В Дагестане жестоко избили чиновников накануне выборов главы посёлка

https://static.news.ru/photo/91ecd8fe-b215-11ea-8b82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeff Kowalsky/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Дагестане на замглавы посёлка Кидеро Исрафила Абдуллаева и двоих его подчинённых совершено нападение. Чиновники госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Нападавшие были вооружены арматурой, Битами и холодным оружием. Предполагается, что злоумышленники принадлежат к команде Аббаса Курбанова, который стремится занять пост главы населённого пункта на предстоящих выборах.

По словам местных жителей, сторонники Курбанова пытаются сместить действующих чиновников ещё с начала 2000-х годов. Дважды им это уже удавалось, сообщает Telegram-канал МASH.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные обстреляли двух местных жителей в дагестанском городе Кизляр. Пострадавшие были прооперированы в местной больнице. Поисками злоумышленников занялась полиция. Причины нападения неизвестны.