В Дагестане убили брата высокопоставленного чиновника

https://static.news.ru/photo/5dd0a80a-3944-11eb-a3a0-fa163e074e61_660.jpg Виталий Гасанов Фото: 05.мвд.рф

Тело Виталия Гасанова с ножом в сердце нашли в устье реки Кривая Балка в Дагестане. Убитый приходился родным братом руководителю администрации главы и правительства Дагестана Алексею Гасанову.

Труп нашли 8 декабря около 10:30 (совпадает с мск). В кармане убитого находилась отвёртка. Помимо ножа, воткнутого в сердце, других ран на трупе обнаружено не было. На место происшествия выехал замминистра МВД Дагестана, сообщает Life.

Гасанов вышел из дома в окрестностях Махачкалы 4 октября и не вернулся. Правоохранители рассматривали версию о его похищении ради выкупа или воздействия на родственников. О пропаже Гасанова 6 декабря в полицию заявил его сын Али, отметив, что никакие похитители с родственниками пока не связывались.

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