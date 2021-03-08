В Дагестане шесть человек отравились газом

https://static.news.ru/photo/1738e74e-8026-11eb-ab37-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кизилюртовском районе Дагестана шесть человек отравились газом. Среди пострадавших четверо детей.

Инцидент произошёл в жилом доме. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает РЕН ТВ.

Обстоятельства ЧП выясняются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

В феврале от отравления угарным газом погибли четыре человека в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области. Происшествие случилось в многоквартирном доме на Фабричной улице. Как сообщалось, двое мужчин в возрасте 38 и 37 лет были найдены в квартире на четвёртом этаже, ещё одна женщина, 59 лет, и молодой человек 25 лет — на пятом. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Еще один трагический случай произошёл в новом доме в Коломне. Там в январе от отравления газом погибли воспитатель детского приюта и его беременная жена. По предварительной версии, газ скопился из-за неисправности вытяжки под водонагревателем, писал NEWS.ru.