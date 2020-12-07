В Дагестане пропал брат главы администрации республики

https://static.news.ru/photo/abcce0b2-389c-11eb-bcdb-fa163e074e61_660.jpg Виталий Гасанов Фото: 05.мвд.рф

Брат руководителя администрации главы Дагестана Виталий Гасанов не выходит на связь с близкими уже трое суток.

Мужчина вышел из дома в пригороде Махачкалы 4 декабря около 17:00 вечера по местному времени (совпадает с мск), пишет Lenta.ru.

Родственники уже обратились в полицию с просьбой о помощи в поисках пропавшего.

На данный момент среди версий в том числе похищение ради выкупа или воздействия на родственников, — сообщили в правоохранительных органах.

Сын пропавшего, обратившийся в полицию 6 декабря, отметил, что никакие похитители с родственниками пока не связывались. Он добавил, что надеется на скорое возвращение отца.

Ранее NEWS.ru писал, что 13-летняя школьница, пропавшая 1 декабря в Сочи, нашлась живой и невредимой в Ессентуках спустя шесть суток.