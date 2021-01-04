https://static.news.ru/photo/93298e34-4ea4-11eb-9192-fa163e074e61_660.jpg Фото: 41.mchs.gov.ru

Очередное землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Дагестане, в пяти километрах севернее Дербента.

Двумя днями ранее в 12 километрах от Дербента были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,6.

В 11:40 по мск было зарегистрировано сейсмособытие в 5 км севернее от города Дербента на глубине 10 км магнитудой 3,4 в эпицентре. Толчки на поверхности не ощущались, жалоб и звонков от населения не поступало, — цитирует РИА Новости сообщение регионального МЧС.

В субботу, 2 января, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 4,6, которое произошло в 12 километрах к северо-западу от Дербента. Позже поступила информация о сейсмособытии магнитудой 4,9 с эпицентром в Джавгате Кайтагского района. Кроме того, в ночь на 3 января в акватории Каспийского моря в 10 км от побережья Дербентского района произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Ранее NEWS.ru писал, что зафиксированное в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане. Об этом рассказали в Республиканском центре сейсмологической службы. По данным специалистов учреждения, подземные толчки магнитудой 4,7 на территории Дагестана произошли 2 января в 05:05 по местному времени. Очаг залегания находился на глубине 10 км. В приграничных районах Азербайджана ощущались толчки до 4,3 баллов.