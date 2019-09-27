https://static.news.ru/photo/5e9f8578-e1f5-11e9-9096-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полицейские задержали в Дагестане трёх местных жителей, которые подозреваются в убийстве 55-летнего мужчины. Среди них — 16-летний сын местного жителя, который и стал заказчиком преступления.

По данным республиканского главка полиции, подросток поссорился с отцом, после чего решил убить его. Для этого он договорился с друзьями 17 и 18 лет. В качестве поощрения он пообещал им крупную сумму денег. После этого молодые люди напали на мужчину и избили его металлической трубой. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Всех подозреваемых уже задержали. Возбуждено уголовное дело, передаёт « Интерфакс ».

Ранее, как писал News.ru, подозреваемого в убийстве женщины с двумя детьми задержали на Алтае. Им оказался 22-летний брат сожителя женщины. Во время поездки между подозреваемым и женщиной произошёл конфликт на почве личной неприязни, который закончился убийством. Тела задержанный спрятал в нескольких километрах от места преступления.