В Дагестане 27 детей госпитализированы с признаками отравления

https://static.news.ru/photo/329798ac-80b5-11eb-a64d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедшие выходные в Дагестане почти 50 человек госпитализированы с признаками отравления, среди них 27 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, 6 и 7 марта 2021 года в Республиканский кожно-венерологический диспансер поступило 49 человек, из них 27 детей с симптомами острой кишечной инфекции. Всем обратившимся детям оказана необходимая медицинская помощь, — цитирует сообщение ТАСС.

Таким образом, обновлена информация о количестве госпитализированных. Первоначально сообщалось, что в больницы с признаками отравления попали 24 человека, среди них 22 ребёнка. После инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Отмечается также, что этот инцидент стал уже четвёртым случаем массового отравления в регионе в календарном году. Наиболее резонансной оказалась ситуация в январе, когда за медицинской помощью обратились более 350 жителей Буйнакска. В феврале в селе Драни Хунзахского района пострадали 95 человек, а в Каспийске — 33 человека. Каждый раз причиной отравления оказывалась загрязнённая питьевая вода.

Накануне NEWS.ru сообщал, что в Кизилюртовском районе Дагестана шесть человек отравились газом. Среди пострадавших четверо детей. Инцидент произошёл в жилом доме. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.