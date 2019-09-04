https://static.news.ru/photo/b2d4f664-cf21-11e9-85dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет РФ по Чувашской Республике завершил расследование уголовного дела о нападении двух мужчин на санитара скорой помощи в Новочебоксарске.

По данным СК, в совершении преступления обвиняются два жителя города 26 и 19 лет. В мае этого года они напали на санитара, прибывшего на скорой помощи по вызову. В результате этого медик получил закрытую черепно-мозговую травму. Произошедшее зафиксировано на видео с регистратора машины скорой.

Обвиняемые признали вину. Старшего из них отправили под домашний арест. В ходе расследования выяснилось, что 19-летний обвиняемый причастен к другим преступлениям, таким как хищение товаров из местных магазинов. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудник полиции и один местный житель пострадали в результате драки, последовавшей за стрельбой возле ночного клуба в Махачкале. Подозреваемый в совершении преступления был задержан.