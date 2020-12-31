В Чувашии местный житель убил охотника, перепутав его с кабаном

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Житель Чувашии в погоне за раненым кабаном застрелил охотника, перепутав его с животным, по факту инцидента возбуждено уголовное дело, следует из сообщения пресс-службы регионального управления СК РФ.

Так, согласно данным следователей, днём 30 декабря 2020 года житель деревни Большой Сундырь Ядринского района находился на охоте на территории охотничьего хозяйства «Ленинская Искра» Красночетайского района. Преследуя раненого кабана, он выстрелил из ружья, однако попал в 39-летнего охотника. Мужчина скончался на месте от полученного ранения.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — говорится в сообщении СК РФ, передаёт РИА Новости.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, по факту произошедшего назначены судебные экспертизы.

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