В Чите мужчину оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

В Чите местного жителя оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Он нанёс на свой автомобиль надпись, содержание которой правоохранители сочли правонарушением. Об этом пишет «МК в Чите».

Суд Центрального района признал мужчину виновным. В результате, его приговорили к административному штрафу в 15 тысяч рублей.

Статья 20.3.3 была добавлена в КоАП 4 марта. Она предусматривает максимальную меру наказания для граждан в виде административного штрафа размером 100 тысяч рублей.

Ранее Благовещенский городской суд назначил 31-летнему местному жителю штраф за распространение в Интернете информации, дискредитирующей Вооружённые силы России. Размер взыскания составил 30 тысяч рублей. Мужчина разместил в одном из мессенджеров фейковое видео о применении военной техники и оружия, которое сопровождалось информацией о потерях российской стороны в ходе спецоперации на Украине.

За аналогичное нарушение был оштрафован на 35 тысяч рублей житель Санкт-Петербурга. Он устроил на Невском проспекте пикет, демонстрируя при этом плакат, дискредитирующий ВС РФ.