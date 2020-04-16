В Чернобыльской зоне отчуждения возобновился пожар

https://static.news.ru/photo/aa7cd87c-7ff4-11ea-9d56-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Сильный ветер стал причиной возобновления пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Информацию об этом разместил на своей странице в Facebook глава агентства «Чернобыль тур» Ярослав Емельяненко.

Песчаная буря раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах, — написал он.

Помимо этого, мужчина выразил надежду, что государство мгновенно отреагирует на инцидент.

Ранее власти Украины обвинили в пожарах в зоне отчуждения сталкеров. По их словам, огонь вспыхнул в местах, где нет людей, поскольку зона закрыта на карантин.

Как писал NEWS.ru, пожар был ликвидирован 14 апреля 2020 года. Возгорание не повлияло на уровень радиационного фона.