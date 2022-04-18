ФСБ предотвратила теракт в Черкесске

В Черкесске ФСБ России предотвратила теракт. По данным ведомства, его планировали три сторонника «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Целью атаки должно было стать здание «одного из объектов органов власти», передаёт ТАСС.

В Черкесске задержаны трое граждан России, осуществлявших его подготовку в отношении одного из объектов органов власти по указанию боевиков запрещённой на территории России международной террористической организации «Исламское государство», — говорится в сообщении в ФСБ.

В месте проживания боевиков изъяты компоненты для изготовления самодельной взрывчатки. Также силовики обнаружили схему с объектом, на котором хотели совершить теракт, несколько средств связи. По данным ФСБ, задержанные получали интернет-инструкции по изготовлению средств террора, об этом свидетельствует переписка с другими сторонниками ИГ о планируемом преступлении.

Ранее в Калужской области задержали четверых исламистов. Один из них планировал теракт на военных объектах в регионе.