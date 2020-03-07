https://static.news.ru/photo/444559e4-60a5-11ea-af5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Черкесске произошла массовая драка после поединка бойцов ММА — Джаддала Алибекова и Алима Гугова.

По данным «РЕН ТВ», предпосылки к беспорядкам стали появляться во время боя, когда фанаты одного из спортсменов стали выходить в октагон.

После того как победителем был объявлен Алибекова, фанаты Гугова, недовольные его проигрышем, ворвались в октагон и напали на судью. Началась массовая драка, разнять которую удалось только при помощи службы охраны и полицейских.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Одессе в храме Рождества Христова так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) произошла массовая драка. В ней приняли участие священники и прихожане.