В Черкесске произошла массовая драка после поединка бойцов ММА — Джаддала Алибекова и Алима Гугова.
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После того как победителем был объявлен Алибекова, фанаты Гугова, недовольные его проигрышем, ворвались в октагон и напали на судью. Началась массовая драка, разнять которую удалось только при помощи службы охраны и полицейских.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Одессе в храме Рождества Христова так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) произошла массовая драка. В ней приняли участие священники и прихожане.
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