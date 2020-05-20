В Челябинской области ребёнок погиб во время игры в «собачью смерть»

https://static.news.ru/photo/b3b902c0-13c1-11ea-939e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Сосновского района Челябинской области компания детей 19 мая играли в «собачью смерть» — игру с удушением участника до кратковременной потери сознания. В результате «забавы» погиб 10-летний мальчик, сообщили журналистам представители правоохранительных органов.

Мёртвого ребёнка обнаружили во дворе дома. Его шея была обмотана тросом, прикреплённым к металлической конструкции. Во время игры мальчик не смог вовремя выпутаться и задохнулся.

Как отметили правоохранители, ребёнок жил в благополучной семье, учился в четвёртом классе. Проверку по данному факту проводит Следственный комитет. По её результатам будет принято процессуальное решение, передаёт портал Znak.

Как ранее писал NEWS.ru, полицейские задержали 24-летнюю жительницу Московской области, тело девятимесячного ребёнка которой 16 мая обнаружил отец, сообщили в региональном главке МВД. Мальчик погиб от удушения.