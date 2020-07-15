В Челябинской области из-за засухи ограничили подачу воды

https://static.news.ru/photo/80993a7a-c6bf-11ea-ad93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Челябинской области начала проверку в связи с ненадлежащим обеспечением водоснабжением жителей трёх населённых пунктов, расположенных в окрестностях региональной столицы — Копейска, Еткульского и Еманжелинского районов.

Местные власти сообщают, что причина перебоев связана с аномальной жарой и отсутствием дождей. Из-за этого идёт повышенный забор воды — более пяти тысяч кубометров на человека против около четырёх тысяч в прошлом году.

Аналогичная ситуация складывается во многих муниципалитетах Челябинской области. Даже там, где раньше не сталкивались с такой проблемой, — сказано на сайте администрации Еманжелинского района.

Там отметили, что потребность в воде из-за жаркой погоды и засухи в сравнении с прошлыми годами увеличилась в полтора раза. Это приводит к падению напора в системе, поэтому вода доходит не до всех жителей.

Тем не менее, надзорные органы намерены выяснить, насколько эффективно в сложившейся ситуации действуют исполнительные власти на местах. В том числе, выяснят, осуществляется ли и в полной ли мере организован подвоз воды.

Власти районов уверяют, что он осуществляется по заявкам жителей. При этом в ряде населённых пунктов её подают в краны по графику «до окончания периода высоких температур».

Сейчас в Челябинской области аномально жарко. По данным «Интерфакса», в дневные часы температура воздуха поднимается до 38 градусов, почва местами прогревается до 68 градусов. За май выпало 30-45% нормы осадков, в июне-июле на большей территории региона осадков не было вовсе более полутора месяцев.

В восьми муниципалитетах введён режим ЧС по засухе, еще шесть могут ввести его в ближайшие дни.

Тем временем, как писал NEWS.ru, на Европейской территории России сохраняется дождливая погода. В столичном регионе обильные осадки идут второй день и продлятся ещё по меньшей мере сутки. В Подмосковье были подтоплены и перерыты несколько участков дорог. Две деревни и одно садовое товарищества отрезаны от мира.

Днём ранее из-за мощного ливня были затоплены несколько улиц города Краснодара. Была парализована работа общественного транспорта. Из частично погрузившегося под воду трамвая даже пришлось эвакуировать пассажиров и вагоновожатого. Людей вывезли на лодке.