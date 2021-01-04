Награждённого Путиным бизнесмена зарубили топором в Челябинске

49-летнего бизнесмена Артёма Павлова убили в Челябинске. Нападение произошло 31 декабря 2020 года.
Мужчина находился на своём рабочем месте в магазине игрушек на улице Цвиллинга. Злоумышленник накинулся на бизнесмена с топором. Пострадавший скончался в больнице. Нападавшего ищет полиция.
Друг погибшего Станислав Тягунов
У погибшего остались жена и взрослая дочь. Тягунов подчеркнул, что его друга будут провожать достойно, с салютом.
Как писал NEWS.ru, в Хабаровске умерла пенсионерка Софья Жукова, которую обвиняли в убийстве и расчленении трёх человек. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.
80-летнюю женщину задержали после того, как в конце января 2019 года в хабаровском посёлке Берёзовка были найдены останки мужчины, которому пенсионерка сдавала комнату. Она зарубила постояльца топором, а останки выбросила недалеко от дома. Ранее Жукова убила 77-летнюю женщину и восьмилетнюю девочку, которые проживали в её квартире.