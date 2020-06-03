В Челябинске на ударившего мужчину на каблуках охранника завели дело

https://static.news.ru/photo/e41244ae-a58e-11ea-bd7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Полиция Челябинска завела уголовное дело на охранника магазина «Пятёрочка», ударившего эпатажного покупателя.

Инцидент произошёл 2 июня. У покупателя, одетого в китель РЖД и сапоги на высоких каблуках, возник конфликт с продавцами. По их словам, в магазине мужчина устроил скандал и разбил витрину. Продавцы вызвали ЧОП. Один из охранников ударил мужчину по лицу, в результате чего покупатель упал на пол.

В отношении охранника полиция возбудила уголовное дело по статье «Превышение полномочий частным детективом или частным охранником». Самому пострадавшему грозит 15 суток ареста за мелкое хулиганство, сообщает Znak.com.

Ранее NEWS.ru писал, что посетитель гипермаркета «Карусель» в подмосковном Чехове подвергся нападению охранников якобы за отсутствие защитной маски. Мужчине разбили лицо и травмировали колено.