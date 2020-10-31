В Челябинске хватит коечного фонда для пациентов из загоревшейся больницы

https://static.news.ru/photo/7f6f3154-1b56-11eb-9f78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Из горбольницы № 2 Челябинска, где произошёл пожар и взорвались кислородные баллоны, эвакуируют пациентов. В региональном правительстве заверяют, что коечного фонда хватит на всех.

Он имеется в достаточном количестве. Эвакуация проходила со всеми мерами безопасности, — сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Челябинской области

ЧП произошло 31 октября в ковид-госпитале. К моменту взрыва на территории больницы уже работали пожарные, приехавшие по вызову из-за возгорания. По данным МЧС, огонь охватил два здания больницы, возгорание локализовали на площади 130 квадратных метров.

Как сообщили в администрации Челябинска, из здания эвакуировали 158 человек, 155 пациентов вывели в здание ближайшего стадиона. Ещё троих больных, которым нужна искусственная вентиляция лёгких, готовят к переводу в городскую больницу № 1.

Ранее NEWS.ru публиковал кадры с места ЧП.