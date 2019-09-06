В Челябинске сотрудники службы демонтажа вывезли с перекрёстка киоск, в котором находился человек.
Очевидец снял происходящее на видео. По словам представителя собственника павильона Михаила Степанова, молодой человек пришёл помочь девушке-продавцу вынести холодильник.
В этот момент павильон закрыли и начали погрузку, — рассказал он.
Он уточнил, что при этом собственник имел решение суда о запрете демонтажа. На видео видно, что сотрудникам службы несколько раз сказали, что внутри киоска находится человек, однако они никак не отреагировали, передаёт
По словам представителей администрации города, мужчина запрыгнул внутрь, когда павильон уже погрузили на платформу. Полиция проводит проверку инцидента.
Ранее News.ru писал о том, что управление МВД по Челябинской области сняло и выложило в Интернет видеоролик о том, как нужно правильно общаться с силовиками. Материал подготовлен в рамках профилактической работы.