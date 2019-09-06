https://static.news.ru/photo/7907cd34-d175-11e9-8d09-fa163e074e61_660.jpg Фото: newsHShD/youtube.com

В Челябинске сотрудники службы демонтажа вывезли с перекрёстка киоск, в котором находился человек.

Очевидец снял происходящее на видео. По словам представителя собственника павильона Михаила Степанова, молодой человек пришёл помочь девушке-продавцу вынести холодильник.

В этот момент павильон закрыли и начали погрузку, — рассказал он.

Он уточнил, что при этом собственник имел решение суда о запрете демонтажа. На видео видно, что сотрудникам службы несколько раз сказали, что внутри киоска находится человек, однако они никак не отреагировали, передаёт 74.ru .

По словам представителей администрации города, мужчина запрыгнул внутрь, когда павильон уже погрузили на платформу. Полиция проводит проверку инцидента.

Ранее News.ru писал о том, что управление МВД по Челябинской области сняло и выложило в Интернет видеоролик о том, как нужно правильно общаться с силовиками. Материал подготовлен в рамках профилактической работы.