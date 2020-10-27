В Челябинске 15-летнюю школьницу обвинили в покушении на убийство

https://static.news.ru/photo/e2660164-1829-11eb-be99-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК РФ по Челябинской области/vk.com

В Челябинской области следственные органы предъявили обвинение в покушении на убийство 15-летней школьнице, ударившей ножом свою ровесницу.

Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. По данным следствия, инцидент произошёл вечером 24 октября в селе Русская Теча Красноармейского района Челябинской области — 15-летняя подозреваемая в ходе бытового конфликта ударила ножом свою 14-летнюю знакомую. Потерпевшую госпитализировали в тяжёлом состоянии, передаёт РИА Новости.

Следственными органами СК РФ по Челябинской области 15-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на совершение убийства), — сообщили в СУ СК.

На данный момент подозреваемая задержана. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Областная прокуратура организовала проверку работы органов системы профилактики и образовательной организации. При этом, по словам детского омбудсмена региона Евгении Майоровой, ссора между школьницами произошла из-за мальчика.

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