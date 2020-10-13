В Чечне возбудили дело о посягательстве на жизнь силовиков

https://static.news.ru/photo/1b8c8be4-0d4d-11eb-9426-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Следователи в Чечне возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после спецоперации против боевиков в Октябрьском районе Грозного. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По данным СК, в ходе спецоперации погибли двое стражей порядка, один получил тяжёлое ранение. Все четверо нападавших убиты.

В настоящее время следствием предварительно установлены личности нападавших, все они находились в федеральном розыске, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о гибели трёх сотрудников спецслужб — одного полицейского и двух сотрудников Росгвардии.

Как рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, найти бандитов помогли местные жители, а первыми на место происшествия прибыли сотрудники ОМОНа Грозненского ЛО МВД России на транспорте. По словам Кадырова, боевики планировали теракты на территории республики, писал NEWS.ru.