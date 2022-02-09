Боец ММА Георгий Гаглоев заявил о пропаже родственницы в Чечне

Российский боец ММА Георгий Гаглоев заявил в аккаунте Instagram о пропаже своей тёти в районе границы Чечни и Ингушетии. По словам спортсмена, женщина возвращалась из Дубая и благополучно приземлилась в аэропорту Грозного, но до дома не доехала. Гаглоев обратился к главе республики Рамзану Кадырову с просьбой оказать содействие в поисках. Также спортсмен попросил помощи у народа Осетии.

Я очень сильно прошу свой народ... Я думаю, что это наша общая задача — найти мою тётю среди этих двух республик (Чечни и Ингушетии. — NEWS.ru), — сказал Гаглоев.

Он рассказал, что 6 февраля тётя возвращалась из ОАЭ, около 23:00 её самолёт приземлился в аэропорту Грозного, однако до дома женщина не добралась. Позже машину обнаружили на границе Чечни и Ингушетии. В автомобиле остались личные вещи и деньги женщины и её водителя, однако их самих там не оказалось. Кроме того, по словам Гаглоева, были смыты все следы и отпечатки пальцев.

Спортсмен отметил, что правоохранители Чечни и Ингушетии не могут ничем помочь родственникам. Между тем там прошёл слух, что женщина с водителем находятся в одном из отделений Чечни и скоро их отпустят. Однако позже эту информацию опровергли. Боец обратился к своим соотечественникам, а также к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой оказать содействие в поисках.

Ранее сообщалось, что во время поездки в Грозный пропали трое жителей Дербента (Дагестан). Один из мужчин, 35-летний Сеидайдин Мустафаев, часто оскорблял чеченского главу Рамзана Кадырова в Instagram, кроме того, он записал видео, как курит рядом с мечетью «Сердце Чечни».