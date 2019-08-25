https://static.news.ru/photo/808a4476-c782-11e9-8812-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Поезд, следовавший из Махачкалы в Санкт-Петербург, закидали камнями не на территории Чечни, а, вероятно, уже в Дагестане. Об этом сообщил начальник Грозненского линейного отдела МВД России на транспорте Али Тагиров.

Пассажирский поезд тронулся со станции Гудермес в субботу в 19:12 мск, в 20:13 без происшествий пересёк административную границу между Чечнёй и Дагестаном, — приводит ТАСС слова Тагирова.

По его словам, согласно итогам проведённой оперативниками проверки, выяснилось, что инцидент произошёл в 20:18, а в 20:30 поезд прибыл на станцию Хасавюрт. Тагиров пояснил, что независимо от того, где ЧП было зафиксировано, «принимаются меры для установления и задержания виновного».

Ранее сообщалось, что неизвестные на перегоне Кади-Юрт — Хасавюрт закидали камнями вагоны поезда. Один из пассажиров пострадал, но отказался от медицинской помощи.

Как писал News.ru, толпа закидала камнями жительницу Махачкалы после ДТП. Она находилась за рулём Toyota RAV4, когда перед пешеходным переходом перепутала педаль газа с тормозом и наехала на четверых человек.