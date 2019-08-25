https://static.news.ru/photo/808a4476-c782-11e9-8812-fa163e074e61_660.jpgФото: Nikolay Titov/Global Look Press
Поезд, следовавший из Махачкалы в Санкт-Петербург, закидали камнями не на территории Чечни, а, вероятно, уже в Дагестане. Об этом сообщил начальник Грозненского линейного отдела МВД России на транспорте Али Тагиров.
Пассажирский поезд тронулся со станции Гудермес в субботу в 19:12 мск, в 20:13 без происшествий пересёк административную границу между Чечнёй и Дагестаном, — приводит ТАСС слова Тагирова.
По его словам, согласно итогам проведённой оперативниками проверки, выяснилось, что инцидент произошёл в 20:18, а в 20:30 поезд прибыл на станцию Хасавюрт. Тагиров пояснил, что независимо от того, где ЧП было зафиксировано, «принимаются меры для установления и задержания виновного».
Ранее сообщалось, что неизвестные на перегоне Кади-Юрт — Хасавюрт закидали камнями вагоны поезда. Один из пассажиров пострадал, но отказался от медицинской помощи.