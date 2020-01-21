https://static.news.ru/photo/7b7908b4-3c6c-11ea-a2ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Чечни Аминат Лорсанова заявила, что её избивали и пытали из-за её сексуальной ориентации и отказа от ислама. При помощи насилия из неё якобы пытались изгнать джинна.

С жалобой она обратилась в Следственный комитет России, рассказали «Коммерсанту» в «Российской ЛГБТ-сети». Лорсанова требует возбудить уголовное дело в отношении родителей. По её словам, они дважды поместили её в психиатрические медицинские учреждения, где девушку подвергали пыткам и истязаниям.

Она пояснила, что знакомый её отца за это время несколько раз избивал её палкой, читая попутно Коран. Она утверждает, что мужчина делал это чтобы изгнать из неё джинна. С этой же целью, по её словам, отец надевал на неё наручники и делал уколы транквилизатора.

В апреле 2019 года Лорсанова покинула Чечню.

О преследованиях геев в Чечне стало известно весной 2017 года. Российские власти отрицают эту информацию, а глава республики Рамзан Кадыров вообще заявляет, что в регионе нет представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Сумевшие выбраться из Чечни жители-геи утверждают, что их запугивают через соцсети. Особую тревогу у правозащитников вызывает большая чеченская диаспора в Европе.

Ранее NEWS.ru писал, что британский журналист Джеймс Лонгман снял репортаж о преследовании геев в Чечне. Во время визита в республику он посетил тюрьму, где, предположительно, держали и пытали гомосексуалистов, а также пообщался с главой МВД региона Апти Алаудиновым.