В частном медцентре в Москве женщина умерла от анафилактического шока

В Москве в одном из частных медицинских центров женщина скончалась из-за анафилактического шока. Установлено, что 38-летняя пациентка находилась в клинике с декабря 2021 года. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, она обратилась к медикам с проблемой бесплодия. С какой именно — не уточняется. Предположительно, анафилактический шок мог наступить из-за того, что женщине ввели неподходящий ей препарат, который и вызывал сильную аллергическую реакцию.

На текущий день правоохранители выясняют все обстоятельства гибели пациентки. Её тело отправлено на экспертизу, где специалисты смогут установить точную причину смерти.

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