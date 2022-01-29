В частном доме под Петербургом нашли тело топ-менеджера «Газпрома»

29 января фитнес-тренер обнаружила мёртвым 60-летнего топ-менеджера «Газпрома» Леонида Шульмана в частном доме в коттеджном посёлке в Выборгском районе Ленобласти. Мужчина лежал на животе на полу в ванной. Рядом с ним сотрудники правоохранительных органов нашли записку и нож. Шульмана впоследствии опознали сын и жена, с которой он, предположительно, развёлся в прошлом году, сообщает 47news.

По данным издания, на обеих руках топ-менеджера были зафиксированы глубокие резаные раны.

Шульман был руководителем транспортной службы компании «Газпром инвест» (дочка «Газпрома»). Он находился на больничном, так как недавно сломал ногу и носил аппарат Илизарова для сращивания костей.

В Следственном комитете заявили изданию, что будут изучены все версии смерти бизнесмена.

Шульман работал в различных структурах «Газпрома». В частности, в «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» он занимался транспортным сектором. У него остались взрослые сын и дочь.

Ранее стало известно, что утром 28 января спасатели нашли тело женщины, пропавшей после прыжка в самодельную купель на реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области. 19 января она нырнула в прорубь и утонула на глазах у мужа и детей. Течение реки переместило труп женщины почти на километр от проруби.