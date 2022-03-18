В центре Ярославля при обрушении перекрытий в магазине погиб человек
В Ярославле при обрушении перекрытий в магазине погиб человек, ещё восемь пострадали
Антон Соловьев
Антон Соловьев
18:01, 20 марта 2022
Фото: Соцсети
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В магазине на пересечении улиц Депутатской и Андропова в Ярославле в ходе ремонтных работ произошло обрушение, сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале. По его словам, в результате ЧП восемь человек пострадали и один погиб. Один рабочий находится в крайне тяжёлом состоянии.
В магазине на пересечении Депутатской и Андропова, который был закрыт и находился на реконструкции, по предварительным данным, из-за ремонтных работ произошло обрушение. Там находились рабочие, 14 человек. К сожалению, есть погибший. Восемь человек госпитализированы. Один человек в крайне тяжёлом состоянии. Семье погибшего и семьям пострадавших окажем финансовую помощь,— написал Евраев.
Между тем источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что под завалами могут оставаться люди. Прокуратура и СУ СК России по региону проводят проверки по факту ЧП.
ГУ МЧС по региону сообщило, что в результате земляных работ произошло частичное обрушение межэтажных перекрытий между первым этажом и подвалом в двухэтажном здании.
Мэр Ярославля Владимир Волков заявил, что ремонтные работы заказал собственник помещения. Градоначальник предположил, что ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности при проведении ремонтно-строительных работ.
12 марта два человека погибли в результате взрыва газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме в Воронеже. В результате ЧП были эвакуированы 113 человек.
После взрыва вспыхнул пожар, его площадь составила 120 квадратных метров. Впоследствии он был потушен.