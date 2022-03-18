В центре Ярославля при обрушении перекрытий в магазине погиб человек

В магазине на пересечении улиц Депутатской и Андропова в Ярославле в ходе ремонтных работ произошло обрушение, сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале. По его словам, в результате ЧП восемь человек пострадали и один погиб. Один рабочий находится в крайне тяжёлом состоянии.

В магазине на пересечении Депутатской и Андропова, который был закрыт и находился на реконструкции, по предварительным данным, из-за ремонтных работ произошло обрушение. Там находились рабочие, 14 человек. К сожалению, есть погибший. Восемь человек госпитализированы. Один человек в крайне тяжёлом состоянии. Семье погибшего и семьям пострадавших окажем финансовую помощь, — написал Евраев.

Между тем источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что под завалами могут оставаться люди. Прокуратура и СУ СК России по региону проводят проверки по факту ЧП.

ГУ МЧС по региону сообщило, что в результате земляных работ произошло частичное обрушение межэтажных перекрытий между первым этажом и подвалом в двухэтажном здании.

Мэр Ярославля Владимир Волков заявил, что ремонтные работы заказал собственник помещения. Градоначальник предположил, что ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности при проведении ремонтно-строительных работ.

12 марта два человека погибли в результате взрыва газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме в Воронеже. В результате ЧП были эвакуированы 113 человек.

После взрыва вспыхнул пожар, его площадь составила 120 квадратных метров. Впоследствии он был потушен.