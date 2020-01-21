В центре Санкт-Петербурга во вторник, 21 января, был убит 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов. Об этом сообщают местные СМИ.
Преступление было совершено на пересечении Дегтярной и 9-й Советской улиц. Неизвестные напали на мужчину со спины, о чём свидетельствует характер полученной травмы — ушибленная рана в области затылка. С места преступления сотрудники правоохранительных органов изъяли окурки от сигарет.
Джексенов скончался в Мариинской больнице через час после того, как его доставили в медицинское учреждение. В настоящее время в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту убийства.
Отмечается, что Вячеслав Джексенов переехал в Петербург в 2014 году. Он занимался частной практикой по консультированию предпринимателей. До этого он полжизни проработал в МВД Казахстана, значился в списке отличников и ветеранов ведомства,
Ранее NEWS.ru писал, что 33-летнего мужчину атаковали неизвестные в центре Санкт-Петербурга, нанеся ему несколько ножевых ранений. Нападавшим не понравился пирсинг их жертвы.
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