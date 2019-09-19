В центре Москвы двое неизвестных украли у прохожего миллион рублей. Инцидент произошёл в районе улицы Краснопрудной, дом 11, стр. 1.
По словам 41-летнего пострадавшего индивидуального предпринимателя (ИП), кража произошла на автомобильной парковке. При этом злоумышленникам удалось незаметно вытащить миллион рублей из кармана брюк мужчины.
Как сообщили
Ранее News.ru писал, что неизвестный украл у мужчины автомобиль Lexus на западе Москвы. ЧП произошло в районе Тропарёво-Никулино. Стоимость похищенной иномарки составляет около семи миллионов рублей.