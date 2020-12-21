В центре Москвы провалился грунт из-за прорыва трубы

https://static.news.ru/photo/0b7abf2e-42df-11eb-943d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В центре Москвы на некоторое время пришлось остановить движение транспорта. Из-за прорыва трубы на пересечении Скатертного и Медвежьего переулков, неподалёку от станции метро «Арбатская», провалился грунт.

Несмотря на небольшой участок провала — четыре квадратных метра, — это вызвало затруднения в проезде автомобилей в этом районе, передаёт РБК. Движение было перекрыто по Скатертному переулку на участке от Мерзляковского переулка, а также по Медвежьему переулку на отрезке от Столового переулка.

По данным «Мосводоканала», причиной произошедшего стал «излив на водопроводной сети». Прибывшие на место сотрудники экстренных служб ликвидировали течь. Затем — на аварийном участке работы по уборке проезжей части.

Движение транспорта восстановлено.

Ранее в подмосковной Балашихе, как писал NEWS.ru, несколько автомобилей вмёрзли в лёд из-за коммунальной аварии. Вода залила дорогу и впоследствии замёрзла, застопорив более десятка припаркованных машин.