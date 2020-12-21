В центре Москвы провалился грунт из-за прорыва трубы

В центре Москвы на некоторое время пришлось остановить движение транспорта. Из-за прорыва трубы на пересечении Скатертного и Медвежьего переулков, неподалёку от станции метро «Арбатская», провалился грунт.
Несмотря на небольшой участок провала — четыре квадратных метра, — это вызвало затруднения в проезде автомобилей в этом районе,
По данным «Мосводоканала», причиной произошедшего стал «излив на водопроводной сети». Прибывшие на место сотрудники экстренных служб ликвидировали течь. Затем — на аварийном участке работы по уборке проезжей части.
Движение транспорта восстановлено.
Ранее в подмосковной Балашихе, как писал NEWS.ru, несколько автомобилей вмёрзли в лёд из-за коммунальной аварии. Вода залила дорогу и впоследствии замёрзла, застопорив более десятка припаркованных машин.