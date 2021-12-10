В центре Москвы произошло ДТП с участием известного дизайнера Дадаловой

В центре Москвы на Садовом кольце произошло ДТП с участием трёх автомобилей. За рулём одного из них находилась известная дизайнер Рада Дадалова. Об этом пишет Mash.

Автомобили Maserati, Nissan и Mercedes столкнулись у дома 28 по Смоленской-Сенной площади. Одна из машин вылетела на тротуар, допустив столкновение с остальными авто. В результате инцидента пострадал один человек — пассажирка дизайнера, которая находилась за рулём Mercedes. Ей потребовалась медицинская помощь.

По предварительным данным, виновником аварии является водитель Maserati. При этом на машине белорусские номера. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве в автокатастрофе погиб учёный-гидромелиоратор Борис Кизяев. Авария произошла на Северо-Восточной хорде, в районе её пересечения с Дмитровским шоссе. Сначала столкнулись два автомобиля, а когда водители вышли для оформления ДТП, в них врезался BMW. Он сбил одного из участников первой аварии и протаранил обе машины.