В центре Москвы произошло ДТП с участием известного дизайнера Дадаловой

В центре Москвы на Садовом кольце произошло ДТП с участием трёх автомобилей. За рулём одного из них находилась известная дизайнер Рада Дадалова. Об этом пишет Mash.
Автомобили Maserati, Nissan и Mercedes
По предварительным данным, виновником аварии является водитель Maserati. При этом на машине белорусские номера. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Москве в автокатастрофе погиб учёный-гидромелиоратор Борис Кизяев. Авария произошла на Северо-Восточной хорде, в районе её пересечения с Дмитровским шоссе. Сначала столкнулись два автомобиля, а когда водители вышли для оформления ДТП, в них врезался BMW. Он сбил одного из участников первой аварии и протаранил обе машины.