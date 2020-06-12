Авария на электросетях обесточила дома в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/124561e8-acde-11ea-8dec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько домов в центре Москвы остались без света из-за аварии на электросетях.

В Центральном административном округе произошла авария на электросетях. В настоящий момент ведутся работы по её устранению, — сообщает ТАСС со ссылкой на Единую диспетчерскую службу.

Пока неизвестно, когда авария будет ликвидирована. Электричества нет на улице Малая Никитская, 8/1 и в районе Цветного бульвара, также отключились светофоры.

Ранее в Чечне без света из-за грозы остались более 187 тысяч человек. Причиной стало отключение системы шин на подстанции. Отключение электроэнергии затронуло Урус-Мартановский, Ачхой-Мартановский и Грозненский районы.

NEWS.ru писал, что Минэнерго прогнозирует снижение энергопотребления в РФ по итогам 2020 года не более, чем на 2,2%. Замминистра энергетики Евгений Грабчак заявил, что с начала пандемии коронавируса энергопотребление в России упало на 3,9%, а с начала года — на 1,6%.