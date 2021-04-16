В центре Москвы пешеход попал под колёса автобуса

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В субботу, 17 апреля, в центре Москвы пешеход переходил дорогу в неположенном месте и был сбит автобусом. Пострадавший получил травмы, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Об этом рассказали представители пресс-службы городского департамента транспорта.

Пешехода сбил автобус № м6. По имеющимся данным, ДТП произошло на Большой Никитской, 24/1.

По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход получил травмы, сейчас ему оказывают медицинскую помощь, — сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Как ранее передавал NEWS.ru, 12-летний ребёнок на Mitsubishi сбил пожилого велосипедиста, врезался в припаркованный автомобиль и снёс дорожное ограждение. Инцидент произошёл в Крыму. Никто серьёзно не пострадал.

Выяснилось, что за руль иномарки мальчика посадил отец. Пострадавшему пенсионеру оказали помощь на месте, а родителя юного гонщика привлекли к административной ответственности.