В центре Москвы обнаружили предмет, похожий на боеприпас времён ВОВ

https://static.news.ru/photo/a6fbe61c-3a2e-11eb-82a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Строители обнаружили в центре Москвы предмет, похожий на снаряд времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в экстренных службах столицы.

Вблизи дома номер 11 на 3-й Карачаровской улице при проведении строительных работ обнаружен предмет, похожий на снаряд времён войны, — цитирует РИА Новости источник.

В настоящее время место находки оцеплено, вызваны сапёры.

Как сообщал NEWS.ru, в середине октября рабочие во время ремонта дорожного полотна на Киевском шоссе в Москве обнаружили снаряд, который остался с периода Великой Отечественной войны. Впоследствии снаряд вывезли и утилизировали.

В сентябре снаряд времён ВОВ нашли в центре имени Хруничева. В Роскосмосе тогда пояснили, что произошло это во время плановых ремонтно-восстановительных работ — укладки бордюра.