В центре Москвы иномарка протаранила витрину магазина

В центре Москвы автомобиль врезался в витрину магазина, на месте работают экстренные службы, сообщает пресс-служба столичного дептранса. Инцидент произошёл в районе дома 43/63 по Новослободской улице. Отмечается, что в результате происшествия были заняты две полосы движения по направлению к Оружейному переулку, позже дорогу освободили.
По данным ведомства, водитель иномарки «Тойота Камри» не справился с управлением, в результате чего автомобиль
По предварительным данным, водителю «Тойоты» стало плохо за рулём, его передали медикам. В результате аварии, предварительно, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.
Ранее сообщалось, что в Крыму депутат «Единой России» Игорь Буданов насмерть сбил пожилую женщину на автомобиле BMW. Парламентарий после ДТП скрылся с места аварии. Найти его удалось благодаря камерам видеонаблюдения.