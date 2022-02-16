В центре Москвы иномарка протаранила витрину магазина

В центре Москвы автомобиль врезался в витрину магазина, на месте работают экстренные службы, сообщает пресс-служба столичного дептранса. Инцидент произошёл в районе дома 43/63 по Новослободской улице. Отмечается, что в результате происшествия были заняты две полосы движения по направлению к Оружейному переулку, позже дорогу освободили.

По данным ведомства, водитель иномарки «Тойота Камри» не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с двумя машинами, выехал на тротуар и протаранил витрину магазина. В результате инцидента были заняты две полосы движения в сторону Оружейного переулка.

По предварительным данным, водителю «Тойоты» стало плохо за рулём, его передали медикам. В результате аварии, предварительно, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.

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