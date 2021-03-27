В центре Москвы горит складское здание

https://static.news.ru/photo/fa4dba22-8f0e-11eb-a2d0-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/360tv.ru

Столичный главк МЧС сообщил о пожаре в складском помещении в центре города. Огнём охвачен дом, расположенный на Крымском Валу, дом 9.

На видео, опубликованном РИА Новости в Telegram-канале, видны клубы чёрного дыма недалеко от здания Третьяковской галереи.

По предварительной информации, возгорание возникло на втором этаже двухэтажного строения. На месте пожара работают спасатели. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Данных о пострадавших не поступало.

Накануне на востоке Москвы загорелось одно из зданий Измайловского кремля. Возгорание произошло на первом этаже деревянного здания. Площадь пожара составила 160 квадратных метров.

21 марта суд Лесосибирска Красноярского края отправил под домашний арест на два месяца главу управления городского хозяйства, задержанного ранее по делу о халатности, повлёкшей смерть четырёх детей. Как писал NEWS.ru, о гибели четырёх детей в результате пожара в двухэтажном доме в Лесосибирске стало известно 17 марта. Пострадали один ребёнок 12 лет и один взрослый. По версии следствия, подозреваемый ненадлежащим образом исполнял обязанности, в которые входило в том числе содержание жилищного фонда. Он также не принял мер по выселению семьи с пятью детьми из аварийного жилья, в которое она самовольно вселилась. Пожар возник в результате короткого замыкания.