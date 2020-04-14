В центре Москвы горит общежитие

На крыше одного из столичных общежитий, расположенного в центре города, произошёл пожар. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Здание находится по адресу: Жуков проезд, 20.
Жителей эвакуируют, —
сказалсобеседник ТАСС.
По его словам, кровля объята огнём. Площадь возгорания в двухэтажном здании пока не известна.
Как писал NEWS.ru, ранее врио главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов заявил, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения был ликвидирован.
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