Происшествия

В центре Москвы горит общежитие

15:30, 14 апреля 2020 54
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На крыше одного из столичных общежитий, расположенного в центре города, произошёл пожар. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Здание находится по адресу: Жуков проезд, 20.

Жителей эвакуируют, — сказал собеседник ТАСС.

По его словам, кровля объята огнём. Площадь возгорания в двухэтажном здании пока не известна.

Как писал NEWS.ru, ранее врио главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов заявил, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения был ликвидирован.

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