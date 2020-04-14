В центре Москвы горит общежитие

https://static.news.ru/photo/3ca15946-5f64-11ea-a5fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На крыше одного из столичных общежитий, расположенного в центре города, произошёл пожар. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Здание находится по адресу: Жуков проезд, 20.

Жителей эвакуируют, — сказал собеседник ТАСС.

По его словам, кровля объята огнём. Площадь возгорания в двухэтажном здании пока не известна.

Как писал NEWS.ru, ранее врио главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов заявил, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения был ликвидирован.